Portugal prepara adjuvantes mais baratos e sustentáveis para tornar vacinas mais eficazes

O Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e a Amyris, empresa americana líder em engenharia de leveduras e produtos direcionados para a saúde, estão a desenvolver um projeto denominado "GluVac-Covid19" com vista à produção de adjuvantes para vacinas profiláticas.

Em entrevista à Renascença, João Carlos Fernandes, investigador do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da Universidade Católica, destaca que o grande desafio deste projeto, principalmente pelo contexto de pandemia que vivemos atualmente, é “conseguir dar resposta à necessidade de desenvolvimento de soluções inovadores que se adaptem a novos agentes patogénicos e que permitam acelerar o processo de desenvolvimento de novas vacinas, com foco na vacina para a Covid-19”.

O investigador explica também que os adjuvantes para vacinas desempenham um papel fundamental na resposta imunitária provocada por um grande número de vacinas, incluindo algumas contra o SARS-CoV2, que se encontram em desenvolvimento.

Em síntese, a equipa de investigadores, em colaboração com a Amyris, está a desenvolver uma nova forma sustentável de fornecer um adjuvante já utilizado pela indústria e a trabalhar no desenvolvimento de novos e mais eficazes adjuvantes.

Adjuvante é um medicamento ou outra substância, ou uma combinação de substâncias, usado para aumentar a eficácia ou a potência de certos medicamentos.







O que é o GluVac-Covid19 e o que se propõe alcançar?

O projeto de GluVac-Covid19 é um projeto que nasceu de uma parceria entre a Universidade Católica, nomeadamente a Escola Superior de Biotecnologia, e a empresa Amyris, de desenvolvimento de algumas moléculas com relevância para diferentes áreas, desde a área farmacêutica, cosmética, alimentar, etc.

Propriamente, aqui, no GluVac específico Covid-19, este projeto centra-se na utilização de umas moléculas que, em conjunto, conseguimos obter para estimular ou para ser adicionado como adjuvante a vacinas profiláticas. Nós conseguimos, ao longo da nossa investigação, isolar algumas moléculas com uma pureza bastante elevada, verificamos que tinham capacidade para estimular a resposta imune do ser humano, ou seja, quando adicionados como adjuvante a uma vacina consegue aumentar a sua eficiência.

Em que fase se encontra o projeto?

O projeto, neste momento, podemos dizer que se encontra meio. O projeto é dividido em quatro fases. A primeira fase era desenvolver o processo para purificação destas moléculas e como é obtê-las com grande grau de pureza que permitisse abrir horizontes à sua aplicação como adjuvante às vacinas. Isso já foi concluído nas instalações da Universidade Católica Portuguesa. Depois passou-se por uma segunda fase, que é a fase de formulação, para a qual contamos com um parceiro que é uma autoridade na área de desenvolvimento e formulação de vacinas, que é o Instituto de Investigação em Doenças Infeciosas (IDRI), que está a ver as várias formas de formular esta molécula e a fazer alguns ensaios iniciais com células humanas, em parceria com o trabalho que nós também estamos a fazer neste momento, aqui, ao mesmo tempo, em paralelo. Esperamos que esta tarefa termine nos próximos dois meses. A terceira e última fase do projeto GluVac iniciará em abril, com uma parceria da Faculdade de Medicina de Coimbra e que contará com o ensaio de experimentação animal para verificar in vivo o potencial imunoestimulante ou potencial como adjuvante de vacinas destas moléculas.

Em síntese qual é o grande desafio que têm pela frente?

O grande desafio é criar um adjuvante. Não era nessa direção que íamos inicialmente. Nós encontramos ou deparamo-nos com estas propriedades um pouco por acaso, fazíamos uma análise, uma caracterização geral destas moléculas. Numa conversa, também por acaso, com um responsável do instituto de doenças infeciosas americano, ele ouviu falar destas moléculas e disse que já há bastante tempo que procurava estas moléculas com este grau de pureza e que estaria muito interessado em colaborar e tentar dar um passo além para a sua aplicação como adjuvante de vacinas.

O que são os adjuvantes e que papel desempenham?

Os adjuvantes de vacinação são moléculas de que neste momento há uma grande necessidade, principalmente em caso de pandemia. O adjuvante de vacinas tem uma propriedade que se valoriza muito neste momento: permite que se use uma quantidade de antigénio menor para obter a mesma resposta imune, ou seja, o adjuvante acaba por ser uma substância que é adicionada a uma vacina com o objetivo de aumentar a sua eficiência. É utilizado basicamente para estimular o sistema imunológico e aumentar uma resposta imune precoce duradoura e eficiente.

Agora, o resultado prático que se obtém do uso de adjuvantes é que conseguimos obter o mesmo nível de proteção imunológica, não havendo necessidade de utilizar tantas doses de antigénio. Fazendo uma analogia com o que se passa agora com o SARS-CoV-2, podemos diminuir a quantidade de antigénio presente numa vacina, adicionando este tipo de adjuvantes, o que nos permitirá, com uma quantidade limitada de antigénios - porque custa obter o antigénio, é demorado e é um processo economicamente pesado - nós, com a mesma quantidade de antigénio conseguimos produzir mais vacinas que as que seriam produzidas não havendo a adição deste adjuvante. E o efeito será exatamente o mesmo.

Uma mais valia, portanto, em tempos de pandemia?

Esperamos que sim. É óbvio que este projeto foi direcionado para aproveitar o financiamento Portugal 2020, através da AICEP e da Amyris. Acabamos por direcionar este projeto também um pouco para a problemática da Covid. Também foi assim que nos foi pedido para levar esta colaboração para a frente com o instituto de doenças infeciosas, mas, inicialmente, nem pensaríamos ir já para a SARS-CoV-2, porque é uma necessidade mais presente e o estudo e o desenvolvimento de adjuvantes de vacinas tem um “timeline” bastante demorado.