Portugal não vai conseguir vacinar todas as pessoas com comorbilidades até ao final de março

O primeiro-ministro disse ainda que Portugal tem "vindo a executar o plano de vacinação e a utilizar todas as vacinas que são disponibilizadas".

"Significa isto que ainda estamos relativamente longe do momento em que podemos considerar os grupos de maior risco devidamente protegidos por via da vacinação", frisou.

Numa declaração após o conselho de ministros desta sexta-feira, António Costa explica o atraso com o facto de a vacina da AstraZeneca continuar a não ser recomendada para os maiores de 65 anos.

Portugal não vai atingir a meta de vacinar, até ao final de março, as pessoas entre os 65 e os 79 anos com comorbilidades associadas, afirma o primeiro-ministro, António Costa.

Garante que, até ao final março, vão estar vacinadas contra a covid-19 todas as pessoas entre os 50 e os 65 anos com comorbilidades associadas e cerca de 80% dos idosos com mais de 80 anos.

"Podemos confirmar o objetivo de até ao final de marco termos mais de 80% das pessoas com 80 anos totalmente vacinadas. Podemos assegurar o cumprimento da meta de termos a vacinação integral de todos os maiores de 50 anos, mas com menos de 65 anos e que tenham comorbilidades associadas", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava em conferência de imprensa, no Palácio Nacional da Ajuda, no final da reunião do Conselho de Ministros sobre o novo período de estado de emergência em Portugal, que se iniciará na terça-feira e se estenderá até 16 de março.

António Costa anunciou que o Governo vai apresentar um plano de desconfinamento a 11 de março e que, “naturalmente”, a reabertura do país deverá começar pelas escolas, de forma gradual e progressiva.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, há quase um ano, estão confirmados 16.243 mortes e quase 803 mil casos do novo coronavírus.



Portugal regista esta sexta-feira mais mais 58 mortes e 1.027 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses estão internadas 2.404 pessoas com Covid-19, são menos 209 em relação ao dia anterior.

O número de doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI) também verifica uma descida de 14 pacientes, para um total de 522. Os dados relativos a pacientes em UCI estão em queda há 14 dias consecutivos, desde 13 de fevereiro.