Portugal e Espanha renovam controlo de fronteiras até 16 de março

Os governos de Lisboa e Madrid renovaram o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais até ao dia 16 de março. A decisão foi tomada na “sequência do diálogo com os autarcas dos municípios raianos”, informa uma nota do Ministério da Admnistração Interna.

A circulação é assim limitada entre os dois países, em 14 pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, veículos de emergência e socorro e serviços de urgência.

Há oito pontos de passagem permanentes, a funcionar 24 horas por dia, em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim. Há ainda cinco pontos de passagem nos dias úteis em Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos.

O de Rio de Onor funciona às quartas-feiras e aos sábados, das 10h00 às 12h00.