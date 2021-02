"Há condições para iniciar o desconfinamento” a partir de 14 de março

Veja também:

No final da primeira quinzena de Março estarão reunidos os três principais critérios de segurança para iniciar o desconfinamento em Portugal, indicam projeções do projeto COVID-19 Insights, uma iniciativa da COTEC Portugal e da NOVA Information Management School (NOVA IMS).

De acordo com os mesmos dados, a 14 de Março, o número de novos casos diários deverá aproximar-se de 140, enquanto o total de internados deverá rondar os 1.400. Já o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) não deve superar os 240.

Os três principais critérios de segurança que devem guiar um desconfinamento são:

Incidência abaixo dos 366 casos diários, a que correspondem 50 casos acumulados, em 14 dias, por 100.000 habitantes;

Hospitalizações abaixo de 1.500, ou seja, 85% da capacidade instalada idealmente alocada a internamentos COVID;

Internamentos em UCI abaixo dos 242 casos - 85% da capacidade instalada idealmente alocada a internamentos COVID.

“Estes três critérios cumulativamente serão satisfeitos no dia 14 de março. Tudo indica que a partir do final da segunda semana de março há condições para iniciar o desconfinamento”, adianta à Renascença, Pedro Simões Coelho, Presidente do Conselho Científico da NOVA IMS.

Ainda assim, o coordenador do projecto alerta para a necessidade de um desconfinamento progressivo, que “deverá iniciar-se em atividades de menor risco, e avançar progressivamente para atividades de risco maior, mas deixando algum tempo de intervalo entre cada uma dessas sucessivas aberturas”.



A título de exemplo, Pedro Simões Coelho defende que o ensino deveria começar por retomar nos níveis mais baixos e só depois avançar com a reabertura nos níveis superiores, "idealmente com 15 dias de espaçamento entre si".