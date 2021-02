Desconfinamento vai começar pelas escolas, diz Costa

Veja também:



O primeiro-ministro, António Costa, afirma que "é natural" que o desconfinamento comece pelas escolas e pelo regresso do ensino presencial.

Numa declaração a propósito da renovação do estado de emergência, o chefe do Governo anunciou que vai apresentar um plano de desconfinamento no dia 11 de março, "que será gradual, progressivo e diferenciado em função de setores e atividade e, porventura, de localizações”.

António Costa relembra que “o Governo resistiu o mais que pôde ao encerramento das escolas”, porque "sabe bem" o custo que tem para as crianças, sendo um dos “maiores fatores de desigualdade”.



O encerramento das escolas "foi mesmo a última medida que tomámos e é natural que iniciar o desconfinamento pelas escolas seja a primeira medida que venhamos a tomar", declarou o primeiro-ministro.



