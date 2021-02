Covid-19 pode ter chegado a Portugal no final de janeiro de 2020

Veja também:

Os primeiro casos de Covid-19 em Portugal podem ter sido introduzidos no país em janeiro de 2020, antes de oficialmente notificadas as primeiras infeções por SARS-CoV-2.

De acordo com um estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta sexta-feira, “ apesar dos primeiros casos de COVID-19 notificados reportarem a dois de março de 2020, terão existido potenciais introduções ainda no final de janeiro e a grande maioria terá ocorrido a partir da última semana de fevereiro”.

O mesmo artigo revela, também, que até ao final de março do ano passado terão entrado em Portugal 277 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com origem em 36 países diferentes.

“Cerca de três quartos das pessoas infetadas vieram do Reino Unido (34%), Espanha, França, Itália e Suíça, mas foram igualmente identificadas introduções de muitos outros países, tais como os Emirados Árabes Unidos, Argentina, Brasil, Grécia, Países Baixos, Andorra e Islândia”, lê-se no documento.

Ainda segundo os resultados do mesmo estudo, não sendo Itália o país que mais contribuiu com maior número de introduções, foi aquele que mais peso teve na transmissão comunitária em Portugal.

“Estima-se que um contágio ocorrido na região da Lombardia, por volta do dia 21 de fevereiro, tenha originado cerca de 4 mil casos de Covid-19 em Portugal, dispersos por 44 municípios de 11 distritos, quase exclusivamente na Região Norte e Centro”.

A investigação foi realizada em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência e contou com a participação de uma rede laboratorial de mais de 60 laboratórios espalhados pelo país.

A análise tem por base a sequenciação genómica do SARS-CoV-2 de casos de diagnosticados em Portugal, até 31 de março.