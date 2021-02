Covid-19. DGS fixa novas regras para testagem em escolas, empresas e prisões

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde vai alterar as regras para a testagem em escolas, empresas e prisões, avançou esta quinta-feira o jornal “Público”.

Até agora, a campanha de testagem a cada duas semanas estava prevista para os concelhos com uma taxa de incidência de 480 novos casos por 100 mil habitantes.

O “Público” revela que, em função da evolução da situação epidemiológica, a DGS vai considerar incidências inferiores, mas não esclarece qual o número a ter em conta para que os concelhos fiquem dentro do universo de testagem maciça.

O jornal acrescenta, ainda, que a nova estratégia de testagem prevê, também, o alargamento do universo de pessoas a testar.

Até terça-feira, eram testados apenas os contactos considerados de alto risco; agora serão testados os “doentes com suspeita de infeção por SARS-CoV-2” e “contactos de alto e baixo risco de um caso confirmado”.

Estão também já a ser feitos rastreios regulares nos serviços de saúde e “nas populações vulneráveis” (lares de idosos).

Segundo a DGS, “a nova versão, em preparação, consolidará os eixos estratégicos definidos, tendo sempre em vista o seu alinhamento com as necessidades a nível nacional e com as recomendações do ECDC e OMS, não perdendo de vista que os testes em larga escala, integrados com as outras medidas de saúde pública, para limitar a propagação da Covid-19”.