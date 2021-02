Circulação de comboios interrompida após atropelamento em Pombal

A linha do Norte está interrompida, no sentido norte-sul na sequência de um atropelamento que provocou uma vítima mortal, em Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal.

No local ainda estão bombeiros e autoridades da proteção civil.

O incidente está a provocar atrasos a duas composições, um comboio de passageiros e também um comboio de mercadorias, segundo adiantou à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Contactada, também, pela Renascença, a CP diz não ter uma perspetiva de quando poderá ser retomada a circulação ferroviária na linha do Norte.