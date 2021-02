Câmaras podem receber 100% a fundo perdido para investir em habitação

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, defende que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma “uma oportunidade única de financiamento” na área da habitação e espera conseguir executar num prazo muito curto, até julho de 2026, financiando a fundo perdido 100% dos imóveis.



Pelo menos os 26 mil fogos previstos no programa 1.º Direito “têm mesmo de ser executados até meados 2026”, reforçou o ministro, acrescentando que o histórico mostra que “é muito difícil” ir além desse objetivo, mas manifestando “boas perspetivas de que o país vai aproveitar este período curto para executar em matéria de habitação aquilo que nunca o país fez nesta dimensão em tão curto espaço de tempo”.

O ministro afirma que o PRR prevê o maior investimento público em habitação das últimas décadas, com 1,6 mil milhões de euros, apesar de considerar que é insuficiente face às necessidades do país.

“Pode ser só um sinal do que não se fez ao longo de décadas em Portugal, mas é o maior investimento público em habitação num período de seis anos”, afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, defendendo uma mudança de paradigma que privilegie o arrendamento em vez da compra e a reabilitação antes da construção.

No âmbito da iniciativa 'online' "PRR em Debate" sobre habitação, o ministro ressalvou que nem todos os problemas habitacionais serão resolvidos, assegurando que este plano dá “um passo de gigante” em relação a uma área em que a administração central, mais do que a administração local, se tinha demitido de assumir responsabilidades há muitos anos.

Destacando o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, com 1,2 mil milhões de euros para apoiar 26.000 famílias até 2026, Pedro Nuno Santos assegurou que a habitação é uma prioridade para este Governo, referindo que este instrumento de política pública é de âmbito nacional e vai perdurar no tempo, porque as necessidades vão surgindo também ao longo do tempo.