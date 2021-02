António Costa: "Certificado verde" para dispensar quarentena está em preparação

Veja também:

A Comissão Europeia está a trabalhar na criação de um "certificado verde" para agilizar e dispensar a necessidade de quarentena nas viagens entre países da UE, afirmou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

"A Comissão ficou de preparar um documento que permita atestar de uma forma não identificada que uma pessoa ou já esteve contaminada ou já está vacinada ou fez um teste que confirma que não está contaminada", disse o chefe do Governo no final do Conselho Europeu.



Em relação à aquisição de vacinas para a Covid-19, António Costa manifesta "total oposição a negociações bilaterais" entre os países e as farmacêuticas, à margem da Comissão Europeia.

"Enfraquece posição da União Europeia, no seu conjunto, e deve ser vivamente rejeitada", sublinha o primeiro-ministro.

