Mais de 300 raparigas raptadas de uma escola na Nigéria

De acordo com a France-Press, que cita um professor da escola, os “bandidos armados” terão levado meninas de um dormitório escolar em Zamfara, no noroeste da Nigéria.

Um grupo armado sequestrou crianças em idade escolar, no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria. A informação foi confirmada à agência Reuters por um porta-voz oficial, esta sexta-feira.

Este é o segundo sequestro em pouco mais de uma semana no norte da Nigéria, onde se tem registado um aumento de grupos armados no noroeste do país, tendo levado a uma diminuição generalizada de segurança.

Na semana passada, homens armados não identificados mataram um estudante em um ataque noturno a uma residência escolar no estado do Níger, centro-norte da Nigéria, e sequestraram 42 pessoas, incluindo 27 estudantes. Os reféns ainda não foram libertados.