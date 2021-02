Sam Bennett "bisa" na Volta aos Emirados Árabes Unidos

O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu a sexta etapa da Volta aos Emirados Unidos em bicicleta, alcançando o segundo triunfo ao "sprint" na prova, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a conservar a liderança da geral e João Almeida o terceiro lugar.

Depois de já ter vencido no quarto dia de corrida, o velocista irlandês voltou a impor-se, esta sexta-feira, no fim dos 165 quilómetros entre a ilha de Deira e Palm Jumeirah, no Dubai, ao cabo de 3:32.23 horas.

O italiano Elia Viviani (Cofidis) foi segundo classificado e o alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) fechou o pódio do penúltimo dia, em que Pogacar se protegeu do vento para segurar a liderança.

Em segundo lugar da geral está o britânico Adam Yates (INEOS), a 45 segundos, e em terceiro o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que hoje foi 18.º, a 1.12 minutos, quando falta apenas uma tirada plana, no sábado, para concluir a corrida.

O compatriota Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) foi 21.º na etapa e beneficiou de algumas desistências para subir ao 28.º posto na geral.

No sábado, a Volta aos Emirados termina com 147 quilómetros até ao quebra-mar de Abu Dhabi, numa tirada iniciada na ilha de Yas.