Presidente da República homenageia Alfredo Quintana. "Granjeou invulgar respeito e admiração"

"O andebol e o desporto português ficam mais pobres com esta partida precoce que a todos consterna", escreveu o Presidente da República.

"O Presidente da República apresenta à família enlutada, ao Futebol Clube do Porto e à Federação Portuguesa de Andebol as mais sentidas condolências", pode ler-se na nota publicada no site oficial da Presidência da República .

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Alfredo Quintana , guarda-redes da seleção portuguesa de andebol e do FC Porto, as 32 anos, esta quinta-feira.

Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, na segunda-feira, durante um treino do FC Porto.



O jogador nascido em Cuba e internacional pela seleção de Portugal ficou em estado de coma e acabou por falecer esta sexta-feira.

Quintana integrava a equipa principal dos dragões desde 2010 e é uma das grandes figuras do clube na modalidade, tendo somado mais de 400 jogos com a camisola do FC Porto.

O guarda-redes foi titular na tarde de domingo no jogo da 13ª jornada do campeonato português, em casa do Água Santas, que o FC Porto venceu por 35-26. Ao serviço da seleção, Quintana soma 72 internacionalizações. Fez seis jogos por Cuba.

Considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, Alfredo Quintana tem sido uma das grandes figuras das boas prestações da seleção nacional em competições internacionais.