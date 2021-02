Morreu Alfredo Quintana, jogador da seleção e do FC Porto

Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória , na segunda-feira, durante um treino do FC Porto.

Morreu Alfredo Quintana, jogador de andebol seleção portuguesa e do FC Porto. Tinha 32 anos.

O jogador nascido em Cuba e internacional pela seleção de Portugal ficou em estado de coma e acabou por falecer esta sexta-feira.

Quintana integrava a equipa principal dos dragões desde 2010 e é uma das grandes figuras do clube na modalidade, tendo somado mais de 400 jogos com a camisola do FC Porto.

O guarda-redes foi titular na tarde de domingo no jogo da 13ª jornada do campeonato português, em casa do Água Santas, que o FC Porto venceu por 35-26. Ao serviço da seleção, Quintana soma 72 internacionalizações. Fez seis jogos por Cuba.

Considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, Alfredo Quintana tem sido uma das grandes figuras das boas prestações da seleção nacional em competições internacionais.

Uma das primeiras reações à morte de Alfredo Quintana foi do Sporting Clube de Portugal. Os leões enviam "as mais sentidas condolências à família, amigos e toda a família portista".

"Até sempre, Alfredo Quintana", escreve o clube de Alvalade na rede social Twitter.