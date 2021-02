Já apurado, Sporting perde na Liga Europeia de andebol

O Sporting foi derrotado em casa pelos romenos do Dínamo Bucareste, por 32-31, em jogo em atraso da sétima jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol.

No pavilhão João Rocha, os ‘leões’, já apurados para a fase seguinte da competição, foram para o intervalo a perder por cinco golos, ainda reagiram na segunda parte, mas a equipa romena acabou mesmo por conseguir a vitória.

O Sporting está em terceiro lugar no grupo B, com 10 pontos, a dois do líder Füchse Berlim, enquanto o Dínamo Bucareste é quinto, com sete pontos, e já não tem hipótese de apuramento, quando falta apenas disputar uma jornada.