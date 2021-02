Alfredo Quintana, as conquistas do guarda-redes que marcou uma geração

Alfredo Quintana, figura do andebol português, morreu esta sexta-feira, aos 32 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante uma sessão de treino. Para trás, ficam 10 anos que colocaram o guarda-redes na história do desporto nacional.

A estória do guardião no andebol começou a ser escrita em Cuba, a mais de seis mil quilómetros de distância da cidade do Porto. O guarda-redes nasceu em Havana e foi no Industriales que fez o início da carreira, até aos 22 anos de idade.

Quintana chegou a Portugal em 2011 e faria as seguintes 11 temporadas no FC Porto, onde deixa o legado de um dos melhores atletas da história do clube portista, tendo somado 431 jogos com a camisola dos dragões. Apontou ainda 48 golos, apesar da posição em que alinhava.