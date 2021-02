Liga anuncia calendário da 22ª jornada. Sporting joga na sexta-feira, FC Porto no sábado e Benfica na segunda

A Liga de Clubes anunciou o calendário para a 22ª jornada da I Liga. O Sporting joga na sexta-feira, FC Porto no sábado e Benfica na segunda-feira.

A jornada abre com o Paços de Ferreira-Nacional, na sexta-feira, dia 5 de março, às 18h30, seguido de um Sporting-Santa Clara, às 20h45.

No sábado, Portimonense-Tondela jogam às 15h30, seguido do Gil Vicente-FC Porto, às 18h00. O dia termina com o Boavista-Famalicão, às 20h30.

No domingo, dia 7 de março, Marítimo e Moreirense defrontam-se às 17h30, seguido de um Rio Ave-Farense, às 20h00. Benfica joga só na segunda-feira, em casa do Belenenses SAD, às 20h15.

A jornada encerra só na terça-feira, dia 9 de março, com o dérbi Braga-Vitória de Guimarães, às 21h45.