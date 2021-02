"Jorge Jesus não reagiu como líder". Psicólogo e filósofo avaliam momento do treinador

“Não podemos ficar zangados com o nosso próprio tempo sem que isso nos traga dano a nós próprios”: este pensamento pertence a Ulrich, o protagonista do romance “O Homem Sem Qualidades” de Robert Musil; e apesar de ter sido escrito há mais de 70 anos, possui, como toda a grande literatura, algo de oracular. Ulrich é um matemático, um homem cerebral – um intelectual dessincronizado com a época que vive. Jorge Jesus, treinador do Benfica, é “um prático”, nas palavras do amigo e filósofo Manuel Sérgio, e talvez sofra do mesmo problema.

O técnico das águias protagonizou, na quarta-feira, uma conferência de imprensa num registo pouco usual. Pediu “carinho” aos adeptos em vez do buzinão que houve no Estádio da Luz, queixou-se afincadamente da pandemia, não assumiu responsabilidades pelos resultados do Benfica. Garantiu estar feliz por estar no clube, mas não “feliz totalmente”. “Eu vim para o Benfica para ser campeão, eu vim para o Benfica para poder trabalhar normalmente, com os meus jogadores, e fui impedido. Por alguém? Não. Por uma pandemia. E, portanto, não me sinto feliz”, disse.

Manuel Sérgio viu a conferência, a “trapalhada”. O filósofo e professor universitário catedrático sublinha que não sabe o que se passa dentro do Benfica, mas garante: “Há ali mais do que Covid-19, não tenho a mínima dúvida. Portanto, dizer-se, como ele disse, todos ouvimos, que a Covid-19 era a causa do mau desempenho da equipa… não, não. Ali deve haver mais coisas, mas que eu não sei o que são.”