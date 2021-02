Chaves salva empate contra Vizela reduzido a dez

Chaves e Vizela empataram, esta sexta-feira, a dois golos, na 22ª jornada da II Liga, em Trás-os-Montes.

Samu abriu o marcador para a equipa do Vizela, logo aos 6 minutos de jogo, e a equipa orientada por Álvaro Pacheco ficou reduzida a dez unidades pouco depois, com um vermelho direto mostrado aos 12 minutos a Matheus Costa.

Na segunda parte, Samu bisou para o Vizela, aos 57 minutos de jogo, mas a equipa não aguentou o facto de estar reduzida a dez unidades.

Luís Silva reduziu para o Chaves, que é agora treinado por Vítor Campelos, e Wellington Carvalho fez o empate, aos 80 minutos de jogo.

Com este resultado, as duas equipas que estão nos lugares cimeiros da tabela podem ficar mais distantes dos lugares de subida. O Chaves soma agora 33 pontos e está a 11 do líder Estoril, que ainda não jogou. Já o Vizela, uma das surpresas da época, soma 38, a quatro da Académica, que ocupa o terceiro lugar, que dá acesso ao "play-off" de subida.