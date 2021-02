"Centralização dos direitos televisivos vai mudar paradigma do futebol português"

Falta de vontade impediu decisão anterior

Paulo Meneses não esconde que foi a "falta de vontade" que impediu que esta decisão tenha sido tomada anteriormente. O dirigente espera que os clubes sejam solidários, até porque os mais pequenos têm nas receitas televisivas a sua principal fonte de rendimento.

"Falta de vontade. Todos dizem nas conversas de bastidores e até 'em on' que ninguém é contra a centralização, mas não sei se é assim tão verdade a predisposição para negociar. Vamos ter dificuldades em perceber a forma de distribuição perante a contribuição de cada um. É preciso dar uma lição de solidariedade que não temos dado, porque as receitas televisivas são 80% da sobrevivência do Paços, mas para outros representam 10% ou 20%", diz.