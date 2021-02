Aprovada centralização dos direitos televisivos das I e II Ligas

Em nota à comunicação social, o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto salienta que objetivo é "valorizar os direitos televisivos e multimédia das competições profissionais de futebol", para uma "distribuição das receitas mais equitativa entre sociedades desportivas". Estão salvaguardados os efeitos dos contratos em vigor.

A FPF e a LPFP tinham anunciado, no final de janeiro, que iriam criar uma sociedade para gerir a centralização dos direitos de transmissão televisiva das competições profissionais. A previsão era que a transformação ficasse concluída na época 2027/28.

Os dois organismos consideram que "a gestão centralizada dos direitos de transmissão televisiva constitui uma ferramenta nuclear para um desenvolvimento acelerado do futebol profissional em Portugal."

Já em fevereiro, em entrevista à Renascença, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto afirmou que garantir a obrigatoriedade da centralização dos direitos televisivos, seria "revolucionária para o futebol português e para a competitividade do campeonato".

"Uma intervenção decisiva e que vai ajudar para que tenhamos um futebol profissional do qual cada vez mais nos possamos orgulhar", afirmou João Paulo Rebelo.

O comunicado da secretaria de Estado da Juventude e do Desporto assinala que, com a comercialização individualizada dos direitos televisivos, a diferença entre as SAD's que mais e menos receitas recebem "é de aproximadamente 15 vezes". Logo, o modelo atualmente em vigor em Portugal "traduz-se numa menor competitividade dos campeonatos e limita a concorrência nos mercados".

"Já a centralização dos direitos de transmissão televisiva responde positivamente à recomendação da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, sendo expectável, igualmente, um aumento de receitas, tendo em conta as diversas experiências internacionais conhecidas", pode ler-se.