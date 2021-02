Sampaoli sucede a Villas-Boas no comando técnico do Marselha

Jorge Sampaoli é o novo treinador do Marselha, anunciou o clube em comunicado oficial.

Para além do novo treinador, o clube tem ainda várias alterações na direção do clube, num processo de restruturação total do emblema francês.

Sampaoli, de 60 anos, está assim de regresso à Europa depois de ter orientado o Sevilha em 2016/17. O treinador argentino esteve no Brasil nas últimas duas épocas, tendo passado pelo Santos e Atlético Mineiro, onde terminou a época na quinta-feira.

O argentino conta com uma longa carreira de quase 30 anos, onde passou por clubes menores na Argentina, Perú, Chile e Equador. Conquistou uma Copa América ao serviço do Chile e orientou ainda a Argentina no Mundial 2018, sem sucesso.

Sampaoli assina com o Marselha até 2023 e é o sucessor de André Villas-Boas, que pediu demissão devido à política desportiva do clube.

"Sempre ouvi dizer que o Marselha é paixão. É um clube do povo e gosto do calor. Não estamos aqui para nos esconder, vamos jogar duro. Quando recebi a proposta, sonho com a festa na cidade. Aceitei sem hesitar, estamos prontos", disse o técnico.

O Marselha ocupa o sétimo lugar da Ligue 1, com 38 pontos, a 20 do líder Lille. Villas-Boas demitiu-se no início de fevereiro, em rota de colisão com a direção.