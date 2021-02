Paulo Fonseca defronta Luís Castro nos "oitavos" da Liga Europa

Paulo Fonseca, treinador da Roma, e Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, vão defrontar-se nos oitavos de final da Liga Europa. Um encontro entre treinadores portugueses que marcará o reencontro de Paulo Fonseca com o clube ucraniano, que treinou entre 2016 e 2019.

Sem clubes portugueses em prova, nota, ainda, para o Olympiacos, de Pedro Martins, que vai jogar com o Arsenal, "carrasco" do Benfica, que, curiosamente, celebrou o apuramento para esta fase da prova no estádio do clube grego, terreno neutro no confronto entre ingleses e encarnados.

Já o Tottenham, de José Mourinho, defronta o Dínamo Zagreb. Nota, ainda, para o reencontro de Diogo Dalot com o Manchester United. O Milan, onde jogam o lateral-direito e Rafael Leaõ, vai jogar com a equipa de Bruno Fernandes.

O sorteio aconteceu esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Os jogos da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa está agendados para 11 de março. As partidas da 2.ª mão realizam-se a 18 de março.

Liga Europa

Oitavos-de-final

Ajax-Young Boys

Dínamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dínamo Zagreb-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga- Rangers

Granada-Molde