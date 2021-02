Levante e Athletic anulam-se e falham aproximação à Europa

Levante e Athletic Bilbau empataram a um golo, esta sexta-feira, em Valência, e falharam a aproximação aos lugares europeus.

A equipa da casa abriu o marcador aos 33 minutos, através de uma grande penalidade, por Marti Roger. A equipa basca empatou no segundo tempo da mesma forma, convertido por Raúl Garcia, aos 56 minutos de jogo.

Contas feitas, as duas equipas falham a aproximação aos lugares europeus. O Athletic é nono, com 30 pontos e o Levante é oitavo, com 32 somados.