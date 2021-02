Flamengo perde, mas sagra-se bicampeão brasileiro

O Flamengo sagrou-se bicampeão brasileiro, esta madrugada, apesar de ter perdido na última jornada do Brasileirão em casa do São Paulo, por 2-1.

À entrada para a última jornada, apenas Flamengo e Internacional podiam vencer o título, com a equipa carioca a entrar na partida com mais dois pontos do que o rival. Ou seja, o Inter estava obrigado a vencer e esperar que o Flamengo empatasse, ou perdesse.

Luciano abriu o marcador para o São Paulo, aos 45+5 minutos e Bruno Henrique igualou o marcador no reatar da partida, aos 51 minutos. Pablo, depois de uma grande assistência Dani Alves, voltou a colocar o São Paulo na frente do marcador, resultado que se manteve até final.

O Internacional apenas precisava de vencer para se sagrar campeão, mas não foi além de um empate sem golos, em casa, contra o Corinthians. Yuri Alberto ainda marcou aos 45, mas o golo foi invalidado pelo VAR por fora de jogo. Aos 90+8, o Internacional voltou a marcar, mas o lance foi invalidado por fora de jogo, quando a equipa já celebrava efusivamente.

Com estes resultados, o Flamengo volta a sagrar-se campeão, depois de ter vencido o troféu na época passada com Jorge Jesus no banco. Esta temporada, Rogério Ceni assumiu o comando técnico a meio da época, depois de substituir Domènec Torrent, e venceu o seu primeiro título enquanto treinador.

Palmeiras encerra com derrota

O Palmeiras, que é orientado pelo português Abel Ferreira e venceu a Copa Libertadores, encerrou a época com uma derrota por 2-0 em casa do Atlético Mineiro, em má forma, com quatro jogos seguidos sem vencer. O "Verdão" termina a temporada no sétimo lugar, com 58 pontos, a 13 do campeão Flamengo. O clube vai ainda disputar a final da Copa do Brasil, contra o Grémio.

Vasco da Gama, que chegou a ser treinado por Sá Pinto esta época, Botafogo, Goiás e Coritiba desceram de divisão. Bahia, Atlético Goianense, Corinthians, Ceará, RB Bragantino e Athletico Paranaense qualificaram-se para a Taça Sul-Americana.

O campeão Flamengo, o Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo têm acesso direto à fase de grupos da Libertadores, enquanto que Fluminense, Grémio e Santos vão disputar as pré-eliminatórias.