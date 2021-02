“Estamos cansados”. Movimento Sobreviver a Pão e Água pede reabertura e apoios mais rápidos

“Se o Governo nos deixar abrir antes do verão e nos apoiar na retoma, eu voltarei. Depois do verão penso que não. Provavelmente, irei emigrar. São 30 anos de noite, mas temos seis discotecas fechadas há um ano e estamos cansados. Precisamos que o Governo nos deixe abrir ou nos dê um apoio que nos ajude a combater esta dívida", desabafa.

José Gouveia afirma que o desconfinamento está a gerar expectativas . O modelo já anunciado pelo Reino Unido é visto como um possível plano a seguir. No entanto, pede mais eficácia na comunicação de medidas. Lembra o que se passou no Ano Novo, quando “o Governo anunciou que era possível o prolongamento de horário até à 1h, com os restaurantes a reforçar o stock para poderem trabalhar nesse dia e depois, uma semana antes, decretou que não haveria passagem de ano”.

Lembra ainda que o fim das moratórias vai ser um tsunami para muitas empresas. "Ao nível das rendas, não aderi às moratórias, mas há colegas meus que, só em rendas, têm de pagar 400 mil euros quando isto abrir. É impossível. E depois o programa Apoiar é quase um ‘não Apoiar’. Por exemplo, no nosso caso, com várias discotecas, temos o mesmo apoio que um empresário de um bar ou de um empresário que tem apenas uma", critica.

Alberto Amaral faz outra crítica: um empresário com mais do que uma discoteca e outro com apenas uma recebem o mesmo apoio.

Comunicação com o Governo é essencial

Este empresário do setor da restauração alerta que, perante essa realidade, pode haver quem não chegue ao fundo do túnel. Valoriza, por isso, o canal de comunicação com o Governo, nomeadamente com o secretário de Estado do Comércio e Serviços, João Torres. José Gouveia revela que há um trabalho exaustivo junto do Ministério da Economia.

A postura do movimento Sobreviver a Pão e Água tem sido mais discreta. José Gouveia explica que resulta de alguma mágoa perante leituras políticas e críticas associadas aos elementos mais mediáticos do movimento. Alberto Amaral não exclui um regresso a manifestações, mas diz que o tempo é de resistência.

"Estamos a resistir, estamos a deixar passar o tempo. Não vale a pena andarmos na rua em manifestações, porque o Governo sabe que tem aqui estes empresários desesperados", conclui.

Os empresários da restauração, bares e discotecas e da hotelaria querem regressar ao trabalho em pleno. Entendem que, no atual quadro da pandemia, não podem ainda abrir os seus estabelecimentos. Dizem-se preparados para cumprir todas as regras sanitárias, como garantem ter feito no passado. Receiam, no entanto, que a descapitalização das empresas não permita a reabertura.