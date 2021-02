Só falta Paulinho ao Sporting para o clássico

Paulinho continua a ser a única baixa no Sporting para o clássico de sábado com o FC Porto. De acordo com a informação veiculada pelos leões, o ponta de lança realizou tratamento à lesão que o deverá afastar do jogo, como já referiu Rúben Amorim.

Os restantes elementos do plantel estiveram à disposição do treinador, em Alcochete.

O Sporting realiza o último treino antes da viagem para o Porto na sexta-feira, às 10h00. A conferência de imprensa de Rúben Amorim está agendada para as 16h00, em Alvalade.