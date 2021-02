A difícil jornada da Liga Europa

Não se antevê uma quinta-feira fácil para as duas equipas portuguesas que vão competir logo à noite em jornada da Liga Europa: o Benfica está na Grécia para ali defrontar o Arsenal, enquanto o Sporting de Braga viajou até à cidade eterna para tentar ajustar contas com a AS Roma.

Convém por isso recordar que ambos estão, nesta altura, em situação negativa.

Os minhotos saíram da Pedreira há uma semana com a desvantagem de dois golos, enquanto os lisboetas também entram no estádio Olímpico a perder, muito embora tenham empatado no jogo da primeira mão a um golo. É que aos arsenalistas bastará apenas aguentar o resultado nulo com que o jogo vai iniciar-se em Atenas.

No que toca ao Benfica, há que juntar às naturais dificuldades que resultam do desafio de há oito dias, tanto quanto ao resultado como è exibição, o estado turbulento que se vive por estes dias no seio da imensa família benfiquista.

A manifestação a que se assistiu ontem, ao começo da noite, nas imediações do estádio da Luz, veio acentuar ainda mais o estado carregado das nuvens que pairam há algum tempo sobre aquele espaço da região ocidental de Lisboa.

Pode imaginar-se que a disposição do plantel benfiquista possa não ser, neste momento, a melhor. O ruído tem chegado certamente aos balneários, e a única dúvida que se coloca é se tem produzido grandes efeitos negativos.

Logo se verá. E será nessa altura que deve ser feito um novo balanço.

Em relação ao Sporting de Braga, ainda que não haja tarefas impossíveis, a possibilidade de vir a ter sucesso na capital italiana é naturalmente muito remota.

A equipa comandada pelo português Paulo Fonseca é muito forte, está em agradável vantagem e tudo aponta para que, a jogar em casa, não a desperdice.