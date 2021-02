Reabrir? Nunca antes da Páscoa. "Desconfinar a correr será tentador e leviano", diz Marcelo

Veja também:

O Presidente da República considera que um desconfinamento acelerado “por cansaço” transmite “um sinal errado de facilidade”, numa altura em que “o número de internados ainda é quase o dobro do indicado” e o número de doentes em cuidados intensivos “é mais do dobro do aconselhado para evitar riscos de novo sufoco” para o Serviço Nacional de Saúde.

Na mensagem dirigida ao país, em que explicou as razões para mais uma renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa advertiu que “nunca se pode dizer que não há recaída ou recuo e os números que nos colocaram no lugar de piores da Europa e do Mundo não são de há um ano ou de há meses, são de há um mês… tal como de há três semanas são as filas de ambulâncias à porta dos hospitais”.

Marcelo diz compreender a fadiga que alimenta os argumentos de quem defende uma reabertura da sociedade, quando os números de novos infetados e de vítimas mortais caiu de forma significativa em relação ao início do ano.

“Desconfinar seria sedutor”, reconhece o Presidente que, por outro lado, insiste que “temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano”.

“A Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas e contraditórias, como, por exemplo a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem levaria a sério o rigor pascal?”, questionou.