​Autárquicas: Rio e Moedas reúnem-se com Lisboa em cima da mesa

O presidente do PSD, Rui Rio, e o antigo comissário europeu Carlos Moedas reúnem-se esta quinta-feira, em Lisboa.



Em cima da mesa estará a candidatura do ex-secretário de Estado Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa.

A reunião entre o presidente do PSD e Carlos Moedas está marcada para as 18h45 e foi anunciada pelo próprio gabinete de imprensa do PSD meia hora antes da hora para começar.

Segundo o semanário Nascer do Sol, a escolha de Moedas para candidato à capital está feita.