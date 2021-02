​Autárquicas: Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa

O ex-comissário europeu Carlos Moedas vai ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas deste ano, confirmou a Renascença.

A candidatura a Lisboa é o motivo da reunião entre Rui Rio e Carlos Moedas esta quinta-feira ao fim da tarde em Lisboa.

A reunião entre o presidente do PSD e Carlos Moedas foi marcada para as 18h45 e foi anunciada pelo próprio gabinete de imprensa do PSD meia hora antes da hora para começar.

Pouco antes do anúncio da reunião, o semanário Nascer do Sol, dava como certa a escolha de Moedas para candidato à capital, informação entretanto já confirmada pela Renascença.

Atualmente na Gulbenkian, Carlos Moedas foi comissário europeu para a Ciência depois de ter sido secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro Passos Coelho durante os anos da troika.

Moedas era o interlocutor do Governo junto da troika, responsável pela monitorização das medidas levadas a cabo no âmbito doa cordo entre Portugal, o FMI e a Comissão Europeia.

A candidatura do PSD a Lisboa será, ao que tudo indica, em coligação com o CDS e, eventualmente, também com a Iniciativa Liberal.

Há quatro anos, não houve acordo PSD-CDs para Lisboa e a candidata do CDS, a então líder Assunção Cristas, teve 20,5% dos votos, quase o dobro da votação da candidatura social-democrata, liderada por Teresa leal Coelho, que teve 11,2% dos votos.

[notícia atualizada às 19h40]