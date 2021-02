​Saúde mental na pandemia. Mais de 70 mil portugueses já pediram ajuda

“É um número bastante significativo e que revela que havendo uma resposta a este nível as pessoas recorrem. Nos serviços, quer em centros de saúde, quer em cuidados hospitalares, temos observado um acréscimo de solicitações”, disse a vice-presidente da Ordem.

Mais de 70 mil portugueses já pediram apoio psicológico nos últimos 11 meses. O número é avançado à Renascença pela Ordem dos Psicólogos que criou com o Serviço Nacional de Saúde uma linha telefónica de apoio ligada ao SNS 24.

O Parlamento vai debater e votar, esta quinta-feira, a renovação do estado de emergência até 16 de março.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23h59 da próxima segunda-feira, 1 de março. Esta renovação terá efeitos no período entre 2 e 16 de março.

Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, desde 15 de janeiro. A partir de 22 de janeiro, os estabelecimentos de ensino foram encerrados, primeiro com uma interrupção letiva por duas semanas, e depois com aulas em regime à distância.

Em Portugal, já morreram mais de 16 mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 800 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com o último Direção-Geral da Saúde (DGS).