Plano de desconfinamento a circular nas redes é falso, garante Governo

"Este não é ainda o momento do desconfinamento", reforça a nota.

O texto acrescenta que o Governo está "a preparar os futuros passos de desconfinamento, que serão dados em devido tempo, em articulação com a estratégia de testagem e o plano de vacinação". No entanto, acrescenta, "é inoportuno proceder nesta fase a qualquer apresentação ou discussão pública sobre o tema".

"Este documento não tem qualquer veracidade, não é da autoria do Governo, nem se baseia em qualquer trabalho preparatório, pelo que às informações constantes do mesmo não deve ser atribuída qualquer credibilidade. Pela desinformação e falsas expectativas que tal documento pode gerar, com o inerente risco para a saúde pública, esta falsificação será objeto de comunicação ao Ministério Público", acrescenta a nota.

" Encontra-se a circular um documento falso que apresenta um suposto plano de desconfinamento , imputado ao Governo, o qual consiste numa adulteração abusiva da tabela de desconfinamento divulgada em abril do ano passado", lê-se no comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro garante ser falso um documento que circula nas redes sociais sobre o suposto plano de desconfinamento do Executivo.

Este é o 12.º diploma do estado de emergência que (...)

O Presidente da República vai falar ao país esta quinta-feira às 20h00, na sequência da aprovação pelo parlamento do diploma que renova o estado de emergência até 16 de março.

O diploma que será debatido e votado à tarde na Assembleia da República tem aprovação assegurada, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.



Este é o 12.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do Parlamento no atual contexto de pandemia.



O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23h59 da próxima segunda-feira, 1 de março. Esta renovação terá efeitos no período entre 2 e 16 de março.

Em Portugal, já morreram mais de 16 mil doentes com Covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 800 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com o último Direção-Geral da Saúde (DGS).