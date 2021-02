Mais 49 mortes e 1.160 casos de Covid-19 em Portugal

O país tem esta quinta-feira 73.848 ativos da doença, são menos 1.548 em comparação com o balanço de ontem.

Recuperaram da Covid-19 mais de 2.600 pessoas e há agora quase 58 mil contactos de vigilância, menos 5.708.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais casos e mortes diárias. Esta quinta-feira regista mais 28 óbitos e 546 novas infeções.

O Norte tem 11 mortes e 326 casos e o Centro cinco óbitos e 137 infeções.

O Alentejo regista duas mortes e 22 casos, o Algarve três óbitos e 45 infeções, a Madeira 81 casos e os Açores três casos.

[notícia em atualização]