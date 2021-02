Mais 49 mortes e 1.160 casos de Covid-19. Cuidados intensivos com valor mais baixo em sete semanas

O país tem esta quinta-feira 73.848 ativos da doença, são menos 1.548 em comparação com o balanço de ontem.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmados 16.185 mortes e 801.746 casos do novo coronavírus.

É o número de vítimas mortais mais baixo desde 8 de novembro do ano passado.

Recuperaram da Covid-19 mais de 2.600 pessoas e há agora quase 58 mil contactos de vigilância, menos 5.708.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais casos e mortes diárias. Esta quinta-feira regista mais 28 óbitos e 546 novas infeções.

O Norte tem 11 mortes e 326 casos e o Centro cinco óbitos e 137 infeções.

O Alentejo regista duas mortes e 22 casos, o Algarve três óbitos e 45 infeções, a Madeira 81 casos e os Açores três casos.

A Assembleia da República vai aprovar esta quinta-feira a renovação do estado de emergência, até 16 de março.

O Presidente da República enviou na quarta-feira para o Parlamento o decreto de renovação do estado de emergência por mais duas semanas. Marcelo Rebelo de Sousa quer que o desconfinamento seja feito por fases e com base numa “matriz de risco”.

O decreto, enviado esta quarta-feira para o Parlamento, renova o estado de emergência até 16 de março. No articulado, mantém o quadro que está em vigor. As alterações estão no preâmbulo que o Presidente usa para dizer o que pensa que tem de ser feito.

Covid-19 por regiões