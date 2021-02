Desconfinar os festivais de verão? DGS vai fazer a experiência em Lisboa e no Porto

A Direção-Geral da Saúde vai realizar uma série de experiências juntamente com as empresas promotoras de festivais de música para perceber de que forma poderá ser preparado o regresso dos festivais de música no verão.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias.

A testagem, com recurso a rastreios rápidos através da recolha de saliva, só deverá arrancar depois do desconfinamento, o que, à partida, só acontecerá a partir de abril e tudo aponta para que o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e o Campo Pequeno, em Lisboa, sejam as salas que servirão de ensaio ao desconfinamento dos festivais de verão.

Os participantes têm de fazer um teste rápido à Covid-19 até 72 horas antes do evento, repetem o teste à entrada para o recinto e, passados 14 dias, respondem a um questionário e fazem um novo despiste à Covid-19. O uso de máscara vai ser obrigatório.