Câmara do Porto. Selo de confiança e mediador para combater crise turística

A criação do selo “Confiança Porto” para o alojamento turístico e da figura do mediador do alojamento local são algumas das medidas que a Câmara do Porto apresentou, esta quinta-feira, para combater a crise turística provocada pela covid-19.

O Conselho Municipal do Turismo reuniu por videoconferência, com a participação de 41 conselheiros que quiseram conhecer a estratégia que a Câmara do Porto está a desenvolver para a retoma da atividade turística, um setor em crise devido à pandemia da covid-19.

Além do selo “Confiança Porto”, que passará pela qualificação e reconhecimento do alojamento turístico, foram também abordadas a criação da figura do mediador do alojamento local, bem como o Regulamento das Áreas de Sustentabilidade Turística, que vem reformular a proposta de regulamento do Alojamento Local, com ênfase na sustentabilidade, e apostando numa abordagem preventiva.

No Conselho Municipal do Turismo também foram apresentadas “medidas de apoio direto à economia”, designadamente o “Porto com Sentido”, uma oferta de habitação acessível por meio de contratos de arrendamento de longo prazo garantidos pelo município, e a criação do Observatório de Turismo do Porto, uma plataforma que foi recentemente anunciada pelo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), e que proporcionará uma leitura em “tempo real” da dinâmica turística da cidade.

Nos planos metropolitano e regional foram referidos projetos para os quais a autarquia tem contribuído ativamente para a promoção e projeção internacional do destino, como o caso dos Caminhos de Santiago, a integração na rede Great Wine Capitals e o Turismo Industrial.

As propostas apresentadas vão ser analisadas por grupos de trabalho temáticos compostos pelos conselheiros, para, em conjunto, identificarem “ações concretas que respondam às necessidades impostas pelo atual contexto”, indica a autarquia.

Durante a reunião foi aprovada por unanimidade a proposta de admissão da Escola de Hotelaria de Turismo do Porto no Conselho Municipal de Turismo.

A primeira vez que este órgão consultivo reuniu foi em julho de 2020.

