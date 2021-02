Autor de falso plano de desconfinamento esclarece polémica

Veja também:

Carlos Macedo e Cunha, colunista convidado do jornal Observador, admite ser o autor do falso plano de desconfinamento que começou a circular nas redes sociais como sendo um documento do Governo, mas garante que não teve responsabilidade na sua divulgação pública.



O consultor na área do enoturismo esclarece, numa mensagem publicada no Facebook, que de facto partilhou um esboço de “plano” num grupo fechado de amigos no WhatsApp e alguém, indevidamente, o meteu a circular nas redes sociais.

“Caros amigos. Sinto necessidade de vos dar aqui uma explicação porque estão provavelmente surpresos de ver o meu nome associado à autoria de um documento falso”, começa por referir Carlos Macedo e Cunha.

Este documento, sublinha, “não era mais que um pré-rascunho que estávamos num grupo fechado de amigos a elaborar, para transmitir algumas opiniões às entidades competentes, como o temos vindo a fazer até agora”.

“Acontece que não sabemos quem ou como, alguém deste grupo, partilhou esse pré-rascunho de forma incorrecta e sem autorização, sendo que o mesmo ainda estava a ser começado”, explica o colunista.