Vacina da Pfizer com 94% de eficácia no primeiro estudo global

O primeiro grande estudo à escala global da vacina contra o SARS-CoV-2 da Pfizer/ BioNTech, sujeito a revisão por pares de forma independente, revelou que a vacina é tão eficaz quanto mostraram os testes preliminares, que previam uma eficácia de 95%.

Os resultados, conhecidos esta quinta-feira, revelam que as duas doses reduzem os casos sintomáticos em 94%, em todas as faixas etárias, e as doenças graves em 92%.

A investigação decorreu em Israel, país que vacinou a maior parte de sua população com a vacina Pfizer nos últimos dois meses, e contou com a participação de 1,2 milhões de pessoas. Os dados foram revistos e publicados no New England Journal of Medicine (NEJM).

"Este estudo, que decorreu num cenário de vacinação em massa em todo o país, sugere que a vacina é eficaz para um amplo leque de consequências associadas à Covid-19, uma descoberta consistente com a do ensaio clínico aleatorizado", escreve o jornal.

O ensaio também sugere que a vacina, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela BioNTech da Alemanha, é eficaz contra a variante do coronavírus identificada pela primeira vez no Reino Unido. Os investigadores adiantam que não é possível fornecer um nível específico de eficácia, mas a variante era dominante em Israel quando iniciaram o estudo.



A investigação falha, no entanto, em assegurar a eficácia da vacina contra a variante sul-africana, que tanto tem alarmado os especialistas. A Pfizer, como as restantes farmacêuticas, estão ainda numa fase inicial de desenvolvimento de novas vacinas, para garantir a proteção contra as variantes em circulação.