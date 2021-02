Covid-19. Finlândia anuncia confinamento mas sem recolher obrigatório

A Finlândia vai entrar em confinamento a partir de 8 de março e durante três semanas, anunciou a primeira-ministra do país nesta quinta-feira.

De acordo com Sanna Marin, para a semana entrará em vigor um novo estado de emergência para tentar conter o número crescente de casos de infeção pelo novo coronavírus.

O confinamento, cujos termos já foram discutidos com o Presidente finlandês, não irá obrigar a um recolher obrigatório, mas determina o encerramento de restaurantes (abertos desde o dia 1 de junho com horário e número de clientes reduzidos) e o ensino à distância para alunos com 13 anos ou mais.

Estão ainda previstas restrições a encontros com mais de seis pessoas e exige-se aos profissionais de saúde que trabalhem mais horas e cancelem as férias.

"Se esperarmos que a situação piore, será mais difícil pará-la", justificou a chefe do executivo, defendendo o estado de emergência para impedir a propagação de novas variantes do vírus.

Segundo Sanna Marin, a variante britânica do SARS-Cov-2 espalhou-se no país a partir do Natal, devendo ser responsável por cerca de três quartos dos casos registados desde então.

O plano do Governo tem três estádios, aplicados à diversas regiões do país consoante o número de contágios.

Com uma população de 5,5 milhões de pessoas, a Finlândia tem atualmente a terceira taxa de infeção mais baixa da Europa, logo a seguir à Islândia e à Noruega, mas assistiu a um rápido aumento de novos casos diários nas últimas semanas, tendo na quarta-feira atingido os 590.

A área metropolitana de Helsínquia, a capital, é a mais atingida.