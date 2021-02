Coronavírus. Variante detetada em Nova Iorque suscita preocupação

Veja também:

Foi encontrada esta semana, em Nova Iorque e em algumas regiões do nordeste norte-americano, uma nova variante do SARS-CoV-2, vírus responsável pela Covid-19.

A notícia é avançada nesta quinta-feira pela CNN, segundo a qual a descoberta está a preocupar as duas equipas de investigadores que deram pela B.1.526, o nome atribuído à nova variante.

A designação deve-se ao facto de uma das mutações identificadas ser a igual a uma também encontrada na variante da África do Sul (conhecida como B.1.351). Essa mutação chama-se E484K e é a que dá ao vírus a capacidade contornar parte da resposta imunitária do corpo, bem como dos tratamentos autorizados com anticorpos monoclonais e das vacinas.

Esta mutação está a surgir em vários casos diferentes de infeção, associada ou não à variante B.1.526. É que a E484K está a ser identificada em, pelo menos, 59 linhagens diferentes de coronavírus, o que significa que está evoluindo de forma independente em todo o país e em todo o mundo, num fenómeno conhecido como evolução convergente – o que pode dar uma vantagem ao vírus.