"Tiger não é o super-homem. O regresso ao golfe logo se vê. Importante é que ele está vivo"

O regresso de Tiger Woods ao golfe é um cenário que "está muito longe da equação, nesta altura, nem sequer está no mapa". Rory McIlroy concentra toda a sua atenção no "ser humano que passou por tanto".

"Desejamos, claro, que ele possa voltar a jogar, mas mesmo que não volte, ele fará sempre parte do jogo. Pode ser o fim do génio a trabalhar com um taco de golfe na sua mão, mas há muitas outras formas pelas quais ele pode afetar o jogo de uma forma positiva", afirma Rory.

Tiger estava desperto e responsivo na quarta-feira, após o acidente, e apresentava várias lesões nas pernas. O golfista norte-americano foi submetido a cirurgia para estabilizar as fraturas sofridas.

O número um mundial, Dustin Johnson, espera que Tiger "recupere rapidamente". "A minha primeira reação foi desejar que ele estivesse bem. Ainda ninguém sabe a gravidade do seu estado. Rezo por eles e pela sua família. Espero que tudo corra bem", deseja.

Tiger Woods continua internado no Harbor-UCLA Medical Center, em Los Angeles. O mundo do desporto tem manifestado solidariedade com um dos maiores nomes da história do golfe.

Woods estava a recuperar de problemas físicos e esperava regressar à competição no Masters de Augusta, no início de abril.