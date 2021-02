Nadal falha ATP 500 de Roterdão devido a lesão nas costas

Rafael Nadal anunciou, esta quinta-feira, que não vai participar no ATP 500 de Roterdão que se realiza na próxima semana. Uma lesão nas costas, que já o limitou na Austrália, é a justificação apresentado pelo número dois do mundo.

"É com grande tristeza que tenho de desistir do torneio de Roterdão. Como a maior parte dos fãs sabe, eu tive alguns problemas lombares na Austrália quando comecei a época em Adelaide e continuar a senti-los em Melbourne [no Open da Austrália], mas encontrámos uma solução temporária que me permitiu jogar sem dores na segunda semana do torneio", escreve Nadal no Twitter.

No regresso a Espanha, e ainda com a participação no ATP 500 de Roterdão no programa, Nadal foi aconselhado pelos médicos a não jogar. "Estava ansioso por regressar a Roterdão e à Holanda, já que não jogo lá há algum tempo. Espero voltar no próximo ano", deseja o tenista.

Nadal, número dois do mundo, era o primeiro cabeça-de-série do torneio. Dannil Medvedev, finalista vencido do Open da Austrália, e Stefanos Tsitsipas, que eliminou Nadal nos quartos de final do Grand Slam, são os principais favoritos de um torneio vencido por Gael Monfils, nos últimos dois anos.