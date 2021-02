João Almeida reserva lugar no pódio da Volta aos Emirados Árabes Unidos

João Almeida vai terminar, ao que tudo indica, a Volta aos Emirados Árabes Unidos no 3.º lugar da geral. Um início de época auspicioso para o ciclista português que animou a 5.ª etapa da prova, esta quinta-feira, a última de montanha.

Tadej Pogacar (UAE-Emirates) mantém a liderança e é o virtual vencedor da Volta aos Emirados, cujas duas etapas finais não apresentam grandes dificuldades e serão, previsivelmente, decididas ao "sprint".

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) foi o vencedor do dia, na chegada em alto, em Jebel Jais. O dinamarquês cortou a meta com três segundos de vatnagem sobre Pogacar e Adam Yates (Ineos Grenadier). Higuita (Education First) chegou na 4.ª posição, a cinco segundos do vencedor, e João Almeida foi quinto, a seis segundos.

O ciclista português da Deceuninck-QuickStep atacou a 1,5 km do final e abanou com o pelotão, mas os dois da frente responderam e ainda ganharam alguns segundos a João Almeida.

Pogacar reforçou a liderança. O vencedor da Volta a França tem agora 45 segundos de vantagem sobre Adam Yates, segundo da geral, e 1m12s sobre João Almeida, que fecha o pódio. O corredor português tem 42 segundos de vantagem sobre o 4.º classificado, o australiano Chris Harper, da Jumbo-Visma.

Na sexta-feira corre-se a penúltima etapa da prova. São 165 km, sobretudo nas ruas de Dubai, com previsão de chegada ao "sprint".