João Pinheiro é o árbitro do clássico entre FC Porto e Sporting

João Pinheiro é o árbitro nomeado para dirigir o clássico entre FC Porto e Sporting, jogo grande da jornada 21 do campeonato.

O juiz da Associação de Futebol de Braga será assistido por Tiago Costa e Nuno Eiras, com David Silva como quarto árbitro. O videoárbitro será Artur Soares Dias, com auxílio de Rui Licínio.

Na véspera, em declarações à Renascença, o VAR Bola Branca tinha apontado que João Pinheiro seria a melhor escolha. Dito e feito.

"Está a fazer uma época muito interessante e, de todos os internacionais, tem sido o mais regular. Nas nossas análises, na Renascença, todos os seus trabalhos foram positivos. Teve nota 5 no recente Benfica-Belenenses SAD, da Taça de Portugal. Nota máxima, que raramente atribuo, mas ele está em muito boa forma. Para mim, o candidato ideal é o João Pinheiro", afirmou Paulo Pereira.



O Sporting, líder da I Liga, com 54 pontos, visita o FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.

O clássico da 21.ª ronda do campeonato terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.