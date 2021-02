Clayton vê Porto pressionado e Sporting controlado, "com muita gordura para gastar"

Clayton, antigo extremo de FC Porto e Sporting, vê “duas equipas muito moralizadas” na chegada a um encontro que pode ser decisivo nas contas do título. O Porto vem de nove jogos sem perder, mesmo número do Sporting, embora os leões venham de oito vitórias consecutivas. É nesse contexto que os dois primeiros classificados do campeonato se encontram este sábado, no clássico da 21.ª jornada. Se de um lado o FC Porto “vem de duas vitórias importantes e joga em casa”, por outro, o Sporting “está muito forte no campeonato (…) a confiança é alta, com muitos jogadores jovens que já apanharam o padrão de jogo do treinador”. Em entrevista à Renascença, Clayton afirma que “vai ser um jogo interessantíssimo, bom de se ver”, com a equipa de Sérgio Conceição a “arriscar mais” devido à distância pontual. O Sporting lidera com 10 pontos de vantagem sobre os dragões.

"Sporting tem muita gordura para gastar" “O Sporting estará mais controlado, mais tranquilo, mais dono da situação porque tem muita gordura para gastar”, considera. O brasileiro, que se transferiu do Porto para o Sporting em 2003, não tem dúvidas de que “a pressão maior é do Porto” e que “já não há margem para erros”. Os leões criaram “uma gordura, uma diferença pontual que permite jogar com o resultado”, embora queiram vencer. “Vejo o campeonato a ser disputado por estes dois clubes, o Sporting com margem maior para erros daqui para frente e uma pressão maior para o Porto”, diz em Bola Branca.