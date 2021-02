Carvalhal: "Braga está sempre em pé de desigualdade com adversários"

"Vamos jogar na Madeira no domingo [para a I Liga]. E depois viajamos para Braga e jogamos com o Porto [na quarta-feira]", mapeou, concluindo que "os adversários não jogam em igualdade de circunstâncias connosco".

Carvalhal ressalva que as suas queixas "não tem a ver com a densidade de jogar, mas com o espaçamento entre jogos". O treinador refere-se a tempo de recuperação, de mais de 72 horas, de que os jogadores precisam para se apresentarem em melhores condições e estarem menos expostos ao risco de lesão.

"Gostaria de sentir as mesmas dificuldades e continuar na Liga Europa", assinala, explicando que rodou a equipa em Itália para "não estourar dois, três ou quatro jogadores".

O Braga está no 3.º lugar do campeonato e na quarta-feira decide o apuramento para a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, depois do empate registado no jogo da 1.ª mão, na Pedreira.

"Contem connosco, apesar de estarmos sempre em pé de desigualdade", remata o técnico bracarense.