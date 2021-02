"Bravos" de Carvalhal saem de Roma de cabeça erguida

"Nós fomos bravos, os meus jogadores nunca viraram a cara à luta. Nunca nos desmantelámos, mesmo jogando com 10 em parte do tempo no primeiro jogo. Sinto orgulho muito grande porque os meus jogadores foram muito competentes. Saímos preparados para o que aí vem, porque o melhor ainda está para vir", disse Carvalhal, em declarações à SportTV, após o jogo em Roma, que a equipa italiana venceu, por 3-1.

Finalista da Taça da Liga, a equipa de Carlos Carvalhal mantém-se em duas frentes. Está no 3.º lugar da I Liga, a 11 pontos do Sporting, que lidera, e a um ponto do FC Porto, segundo classificado. Está nas meias-finais da Taça de Portugal. Na 1.ª mão, na Pedreira, registou-se empate a um com o FC Porto. A 2.ª mão disputa-se no Dragão na quarta-feira.

O Sporting de Braga, tal como aconteceu na época passada, cai nos 16 avos de final da Liga Europa. Depois da derrota (0-2), na 1.ª mão, a equipa portuguesa visitou Roma e voltou a ser derrotada, por 3-1. Os minhotos são afastados com um resultado agregado de 5-1 para os italianos.

No segundo jogo, Dzeko, Carles Perez e Borja Mayoral fizeram os golos dos romanos. Cristante, na própria baliza, fez o golo do Braga.