Paulo Fonseca não pensa no cimo da escada, mas no próximo degrau

A data e o local da final da competição só entram no mapa da Roma, se a equipa passar as eliminatórias que a separam desse destino.

Depois da vitória por 2-0, em Portugal, a Roma voltou a vencer, desta vez por 3-1, na capital italiana. Paulo Fonseca considera que a sua equipa "venceu bem os dois jogos", mas reconhece "coragem ao Braga" pela forma como tentou discutir o apuramento.

A próxima preocupação do treinador português é o Milan, equipa que recebe no domingo para a jornada 24 da Serie A. A Roma está no 4.º lugar, a cinco pontos do Milan, que é segundo classificado. O Inter lidera com nove pontos de avanço sobre os romanos.