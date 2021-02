Pai de Alisson e Muriel Becker encontrado morto

José Agostinho Becker, pai dos guarda-redes Alisson, do Liverpool, e Muriel (ex-Belenenses), foi encontrado morto numa barragem em Lavras do Sul, localidade a cerca de 300km de Porto Alegre, no Brasil.

A Polícia Civil de Lavras do Sul confirma à imprensa brasileira que o homem, de 57 anos, afogou-se na barragem que está dentro da propriedade da família.

José Agostinho Becker foi guarda-redes amador e é a inspiração dos dois filhos. Alisson, de 28 anos, é internacional pelo Brasil e defende a baliza do Liverpool. Muriel, de 34, foi guarda-redes do Belenenses e está atualmente no Fluminense.

Ambos tiveram passagem marcante pelo Internacional de Porto Alegre.